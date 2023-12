Schianto all'alba nella nebbia: auto si ribalta sottosopra e finisce nel campo

Brutto incidente all'alba di questa mattina, avvolta dalla nebbia, in Via Canale Molinetto, attorno alle 7.30. Due auto sono venute a collisione tra Punta Marina e Ravenna poco prima dell'intersezione con via dell'Idrovora. Si tratta di una Fiat Punto condotta da un 30enne che andava da Punta Marina verso e Ravenna e di una Lancia Y con a bordo due uomini, che procedeva nella stessa direzione di marcia. Nel violento impatto, la Punto ha sbattuto contro un muretto per poi capottare nella corsia opposta e terminare la propria corsa nel campo adiacente alla strada

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso. Il 30enne, rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Illesi, invece, i due uomini a bordo della Lancia Y. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per ricostruire la dinamica, ha chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente.