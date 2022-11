Incidente tra due auto sul cavalcavia di via Faentina: traffico paralizzato

Traffico paralizzato sul cavalcavia di via Faentina all'altezza dell'Obi, a Ravenna, per un incidente stradale avvenuto in mattinata tra due auto. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, sono state una Fiat Punto e una Ford Focus. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma - visto anche l'orario - sulla strada il traffico è andato in tilt, con lunghe code di veicoli incolonnati. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico sono intervenuti la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri, insieme anche ai Vigili del fuoco.