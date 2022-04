Sbanda con l'auto, travolge le transenne e si schianta contro la vetrina della farmacia

Spaventoso incidente sabato mattina in pieno centro ad Alfonsine, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Attorno alle 12.20 una donna, una 64enne alfonsinese, stava viaggiando lungo Corso Matteotti a bordo di una Fiat Panda quando, forse a causa di un malore, ha sbandato verso sinistra colpendo prima la transenna di un cantiere, poi la vetrina della farmacia sotto ai portici.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato la donna all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso, le sue condizioni comunque non sono ritenute gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i rilievi del caso. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Alla 64enne verranno fatti gli esami tossicologici e alcolimetrici del caso.