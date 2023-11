Per evitare lo scontro finiscono con l'auto nel fosso: coppia in ospedale, grave la donna

Un altro brutto incidente sulle strade del Ravennate, dopo quello che all'alba di questa mattina ha visto un ciclista finire in gravi condizioni in ospedale. In mattinata due auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Lugo, all'incrocio tra via San Giorgio e via Croce Coperta. Dalle prime informazioni pare che, a causa di una mancata precedenza, una Fiat 500 con a bordo una coppia di anziani sia finita nel fosso per evitare di colpire l'altra auto, una Opel Mokka condotta da una donna.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Ad avere la peggio è stata l'anziana alla guida della Fiat, portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Meno gravi le condizioni del marito e della donna a bordo della seconda auto. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.