Sbanda con l'auto ed esce fuori strada: portato in ospedale un 51enne

Grave incidente per un automobilista nei pressi della frazione di Reda, nel Faentino. E' accaduto intorno alle 14, lungo via Corleto, dove un uomo di 51 anni stava percorrendo la strada provinciale diretto verso la via Emilia. Secondo i primi accertamenti, il conducente avrebbe perso il controllo della sua Opel Meriva finendoo in un primo momento nel fosso alla sua destra per poi terminare la corsa al centro della carreggiata. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato i mezzi di soccorso del 118 che sono accorsi sul posto con elicottero e ambulanza. Il 51enne, rimasto sempre cosciente, è stato aiutato anche dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza, ed è poi stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge anche gli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.