L'auto finisce sopra al guard rail e si "impenna": un ferito in ospedale

Singolare incidente nella mattinata di oggi, martedì, lungo viale Leon Battista Alberti, all'altezza dell'intersezione con via Wright. Un'auto, una 500L, per cause in corso d'accertamento è finita sopra al guard rail "impennandosi".

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'automobilista in ospedale con codice di media gravità. Intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Ravenna per i rilievi del caso.