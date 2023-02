Brutto incidente nella notte: auto esce di strada e viene avvolta dalle fiamme

Brutto incidente nella notte tra giovedì e venerdì all'altezza di Borgo Tuliero, nel faentino. Poco prima di mezzanotte un'auto, che stava viaggiando su via Modigliana, è uscita di strada finendo in un fossatino laterale. L'automobilista all'interno del veicolo ha fatto appena in tempo a uscire dall'auto prima che questa fosse completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno soccorso il ferito portandolo in ospedale a Faenza. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. L'automobilista, un 55enne di Brisighella, è stato sottoposto agli accertamenti alcolimetrici e tossicologici del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Faenza e, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.