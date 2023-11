Investito in bici sbatte contro un palo e finisce nel fosso: è gravissimo

Brutto incidente all'alba di lunedì mattina a Castiglione di Ravenna. Poco prima delle 7 un uomo, un 41enne straniero, stava andando in bicicletta su via Cervese da Cervia verso Forlì quando, dopo aver superato il ponte sul Savio - un centinaio di metri prima dell'intersezione con viale Caduti -, è stato investito da un'auto, una Volkswagen Polo condotta da un uomo. Il ciclista, nel violento impatto, prima è finito contro il parabrezza dell'auto, poi è stato sbalzato contro un palo della segnaletica stradale per poi finire in un fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Viste le condizioni molto gravi del ferito, che ha riportato vari traumi ed era in stato di semi-coscienza, si è deciso di trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.