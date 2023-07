Tragico scontro tra una moto e un'auto: motociclista muore davanti agli occhi del figlio

Ancora una tragedia sulle strade del ravennate. Schianto mortale nel pomeriggio di domenica sulla "Bastia", all'altezza dello svincolo per San Bernardino. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna sono venute a collisione una Yamaha R1 e una City car della Mitsubishi, condotta da una donna di 53 anni. Nell'impatto, un tamponamento, l'uomo a bordo della moto è deceduto.

A quanto sembra La piccola utilitaria si è immessa dall'incrocio di San Bernardino sulla Bastia con direzione di marcia Lavezzola-S.Agata. E' a quel punto che, nella stessa direzione di marcia, stava sopraggiungendo una moto di grossa cilindrata condotta da un uomo albanese di 50 anni residente in provincia di Ferrara che ha tamponato violentemente la macchina. Sbalzato nel fosso, è morto nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e elimedica. Lievi ferite per la donna alla guida dell'auto, trasportata con codice di bassa gravità all'ospedale di Lugo.

Dietro all'uomo, con un'altra moto, c'era anche il figlio che ha assistito inerme al tragico incidente. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi del sinistro