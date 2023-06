Violento schianto contro un'auto: motociclista in gravi condizioni

Grave incidente all'alba di questa mattina in località Coccolia. Il sinistro si è verificato poco dopo le 6 all'incrocio tra via Ravegnana, via Budria e via Taverna - dove sorge lo stabilimento del Molino Spadoni. A venire a contatto sono state un'auto in fase di svolta e una moto di grossa cilindrata, con il centauro che è rovinato gravemente sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale il motociclista è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.