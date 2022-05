Violento scontro fra auto e moto: centauro viene portato d'urgenza in ospedale

Violenta botta tra auto e moto. E' successo lunedì, intorno alle 9 mattina a Lugo, in via Bedazzo. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, in via Bedazzo, nella zona industriale della città, un motociclista 40enne in sella a una Yamaha R1, stava percorrendo la strada diretto verso via Fermi, quando si è scontrato con una Volkswagen Touran, guidata da un 55enne, che stava per svoltare per accedere a un'azienda.

In seguito all'impatto, il centauro è stato sbalzato dalla moto cadendo poi rovinosamente a terra. Il 40enne, rimasto sempre cosciente, è stato poi soccorso da un'ambulanza del 118 e, viste le sue condizioni, successivamente è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Nel frattempo il tratto di via Bedazzo in cui si è verificato l'incidente era stato interdetto al traffico dagli agenti della Polizia Locale.