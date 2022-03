Violento scontro fra auto e moto: un giovane centauro trasportato d'urgenza all'ospedale

Grave incidente sabato mattina nella zona di Bagnacavallo. E' successo intorno alle 8.30 in via Boncellino, nei pressi del parcheggio di un'azienda. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una moto Kawasaki 750, guidata da un giovane di 29 anni della zona, stava procedendo in via Boncellino provenendo da via Galavotti, quando si è scontrato con una Ford Fiesta, con a bordo una donna di 41 anni di cittadinanza estera, che giungendo dalla direzione opposta stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio.

Nella violenta collisione fra il muso della moto e la fiancata destra dell'auto, il motociclista ha riportato gravi lesioni. Immediatamente soccorso da ambulanza, automedica ed elicottero del 118, il giovane è stato poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La donna, che presentava traumi lievi, è stata invece portata all'ospedale di Lugo. Sul posto per i rilievi di legge era presente la Polizia Locale della Bassa Romagna.