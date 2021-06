L'auto è ferma per fare attraversare i pedoni, scooterista la tampona: ferito un uomo a Marina di Ravenna

E' stato ricoverato fortunatamente in condizioni non gravi all'ospedale Bufalini di Cesena l'uomo, sulla cinquantina, che a bordo del suo scooter ha tamponato violentemente un'auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. L'impatto è avvenuto intorno alle 18 in via della Pace a Marina di Ravenna, tra la rotonda di viale delle Nazioni e quella con via Trieste.

A quanto sembra da un prima sommaria ricostruzione dei fatti la Polo, con a bordo due ventenni, era ferma in direzione di Ravenna per fare attraversare alcuni pedoni sulle strisce pedonali. Lo scooterista è piombato da dietro, tamponando l'auto e volando a terra, riportando traumi per fortuna non seri. Sempre cosciente, anche se un po' stordito dalla caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che per la dinamica dell'impatto hanno deciso per il ricovero in elimedica al Bufalini di Cesena. L'uomo non è comunque in pericolo di vita, fortunatamente. Lievi ferite per uno dei due occupanti della vettura per il classico "colpo di frusta": è stato trasportato in codice di bassa gravità all'ospedale Santa Maria delle Croci. Rilievi da parte della Polizia Municipale di Ravenna, che ha anche gestito il traffico: nessun problema particolare alla viabilità.