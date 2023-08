Pauroso scontro all'alba: motociclista si schianta contro la fiancata di un'auto

Brutto incidente all'alba di questa mattina nel lughese. Attorno alle 7.15 a San Potito lungo via Sant'Andrea, tra via di Giù e il ponte sul fiume Senio che porta all'ingresso del paese, un 32enne stava viaggiando verso Bagnacavallo a bordo di una moto Yamaha di grossa cilindrata. A un certo punto, per cause ancora in corso d'accertamento, il bolide si è schiantato contro la fiancata destra di un'auto, una Lexus Nx300 condotta da una 46enne della zona, con il centauro sbalzato dalla due ruote sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale il ferito - rimasto sempre cosciente - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha anche gestito il traffico a senso unico alternato.