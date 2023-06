Sorpassa l'auto in fase di svolta all'incrocio: giovane motociclista in gravi condizioni

Un brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto un motociclista. Il sinistro è avvenuto a Faenza, all'incrocio tra via Sant'Andrea e via Cassanigo, attorno alle 14.30. Un ragazzo di 24 anni, a bordo di una moto KTM, stava viaggiando verso Solarolo. Davanti a lui si trovava una Fiat Punto condotta da una donna di 60 anni, che giunta all'incrocio ha messo la freccia a sinistra per svoltare. Il giovane però ha iniziato il sorpasso, probabilmente non accorgendosi che l'auto si trovava in fase di svolta, e si è schiantato contro la fiancata sinistra della Punto rovinando a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il 24enne ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.