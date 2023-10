Sbanda nella notte e si schianta con l'auto: giovane in condizioni gravissime

È grave il giovane che nella notte tra giovedì e venerdì è stato protagonista di un brutto incidente a Villa San Martino di Lugo. Il sinistro si è verificato attorno alle 5: un 25enne stava viaggiando a bordo della sua auto lungo via Villa, da Lugo verso Villa San Martino, quando - superato l'incrocio con via Sammartina, per cause in corso d'accertamento ha sbandato verso sinistra impattando violentemente contro un terrapieno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri del Radiomobile di Lugo. Viste le gravi condizioni del ferito, che ha riportato traumi cranici importanti, e considerate anche le condizioni meteo avverse si è deciso di centralizzarlo in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità, dove si trova in prognosi riservata in Rianimazione. Un altro brutto incidente si è verificato ieri sera a Ravenna.