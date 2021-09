Violenta botta all'incrocio: un'auto finisce nel fosso, due donne in ospedale

Grave schianto fra due auto. E' accaduto lunedì mattina intorno alle 8.30 alle porte di Santa Maria in Fabriago, all'incrocio fra via Bastia e via Mensa. Secondo le prime ricostruzioni una ragazza di 22 anni della zona, alla guida di una Ford Fiesta, che proveniva da via Mensa e stava per immettersi in via Bastia in direzione Sant'Agata sul Santerno si è scontrata con una Bmw classe 2, guidata da una donna di 39 anni che procedeva lungo via Bastia in direzione Lavezzola. La violenta collisione ha fatto carambolare la Ford nel fosso, mentre la Bmw ha terminato la propria corsa nella corsia opposta della strada.

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Lugo e alla Polizia Locale della Bassa Romagna per gli accertementi del caso e la regolazione del traffico. La donna a bordo della Bmw è stata portata al vicino ospedale di Lugo, mentre la ragazza che conduceva la Fiesta, visto il grave impatto, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente è stato disposto il senso unico alternato durante le operazioni di soccorso.

Foto Massimo Argnani