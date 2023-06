Sbanda e colpisce due auto e un mezzo della Polizia locale: giovane in ospedale

Brutto incidente martedì mattina in centro a Ravenna. Poco dopo le 10 una 26enne, a bordo di una Fiat 500X, stava viaggiando su via Rotta, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo. Sbandando, la ragazza è andata a impattare contro tre auto in sosta, tra cui un veicolo della Polizia locale di Ravenna.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato la giovane - in stato confusionale - all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. All'automobilista verranno fatti gli esami tossicologici e alcolimetrici del caso. Oltre alla Polizia locale sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna e la Polizia stradale per i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani