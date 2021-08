Travolto da un'auto e schiacciato contro un albero: muore in ospedale dopo l'incidente

Si trovava vicino al gazebo di frutta e verdura quando è stato investito. Purtroppo è finito in tragedia l'incidente avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 9, nel cortile di un'abitazione fra Russi e Cortina lungo la via Brisighellese dove si stava svolgendo la vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. L'uomo, un 52enne originario di Cesenatico ma che viveva a Russi, era nei pressi del gazebo di vendita quando nel cortile è entrata una Citroen C3 guidata da una donna di 82 anni, anche lei di Russi. A quel punto la donna, per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Russi giunta sul posto, ha perso il controllo dell'auto travolgendo l'uomo che è poi rimasto schiacciato tra il veicolo e un albero.

Sul posto sono immediatamente accorsi i medici del 118 con ambulanza ed elicottero. L'uomo, pur rimanendo sempre cosciente, aveva riportato gravi ferite da schiacciamento ed è quindi stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Purtroppo però non si è potuto fare nulla per lui: il 52enne è deceduto intorno alle 10.30 di venerdì. In corso tutte le indagini del caso per far chiarezza sull'accaduto.

Foto Massimo Argnani