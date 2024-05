Scontro tra auto e scooter a Porto Fuori: uomo in ospedale

Ha coinvolto un'auto e uno scooter l'incidente che si è verificato venerdì mattina poco dopo mezzogiorno a Porto Fuori su via Stradone, all'altezza dello svincolo per la Classicana. Dalle prime informazioni pare che una Fiat Panda, condotta da un ragazzo, si stesse immettendo su via Stradone in direzione di Ravenna quando, dalla propria sinistra, sia sopraggiunto uno scooter Agility condotto da un 71enne che andava da Ravenna verso Porto Fuori. I due mezzi hanno impattato violentemente, con lo scooterista volato insieme al suo mezzo nella corsia opposta vicino al guard rail.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica. Lo scooterista ferito, rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Un altro incidente si è verificato questa mattina su via Faentina a Russi, mentre pochi minuti dopo quello di Porto Fuori un'auto e uno scooter si sono scontrati in un sinistro sempre su via Faentina.