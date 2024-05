Ancora un incidente tra un'auto e uno scooter: ferito soccorso dall'elicottero

Giornata 'nera' sulle strade ravennati. Dopo l'incidente avvenuto questa mattina a Russi, e pochi minuti dopo il sinistro che si è verificato a Porto Fuori, un terzo scontro è avvenuto a Ravenna su via Faentina attorno alle 12.20, all'intersezione con via Salietti. A scontrarsi sono stati un 40enne a bordo di un Mercedes, in fase di svolta verso via Salietti, e un 62enne in sella a uno scooter People che procedeva sulla Faentina dal centro verso la periferia.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, raggiunti poi dall'elicottero, con il quale lo scooterista ferito è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge anche in questo caso è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.