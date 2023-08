Scontro frontale tra due auto: a bordo anche dei bambini

Giornata nera per il ravennate. Dopo il drammatico incidente nella notte in cui ha perso la vita un 18enne e dopo lo scontro avvenuto in via Marabina, un terzo incidente nel tardo pomeriggio di giovedì si è verificato a Mandriole. Una Nissan Qashqai stava viaggiando dalla Romea verso Sant'Alberto lungo via Mandriole, quando improvvisamente - forse a causa di un'invasione di corsia - si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che proveniva dalla direzione opposta. Una terza auto, un'Audi A8, per evitare l'impatto ha sbandato finendo in un fosso lungo la strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e l'auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna. Tra i coinvolti c'erano anche alcuni bambini, che per fortuna non hanno riportato traumi o ferite. L'unica persona che ha richiesto i soccorsi è stata una donna, portata all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna.