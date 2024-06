Furgone impatta contro un'auto all'incrocio, poi finisce contro un autobus di linea

Ha coinvolto tre mezzi, tra i quali un autobus di linea, l'incidente avvenuto venerdì mattina poco dopo le 8 a Lido di Savio, all'incrocio tra viale Lord Byron, via Forlì e piazzale Forlimpopoli. Dalle prime informazioni pare che una donna di circa 60 anni, a bordo di una Dacia, stesse uscendo da via Forlì per immettersi su viale Byron verso Milano Marittima, non accorgendosi che dalla propria destra arrivava un furgone, condotto da un 51enne. L'urto è stato inevitabile, con il furgone che si è girato su se stesso di 180 gradi impattando a sua volta con un autobus di linea di Start Romagna, che andava da Milano Marittima verso Lido di Classe e sul quale viaggiava una sola passeggera.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi. Il conducente del furgone è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre l'autista del bus è stato accompagnato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità per accertamenti. La donna al volante della Dacia, invece, ha rifiutato le cure dei sanitari, così come le ha rifiutate la passeggera che si trovava sull'autobus. La zona dell'incrocio in cui si è verificato il sinistro è attualmente chiusa al traffico, gestito dalla Polizia locale di Ravenna.