Doppio incidente nel giro di poche ore sull'A14: un camion ribaltato blocca l'autostrada

Lunghe file in autostrada a causa di un incidente. E' accaduto domenica sera verso le 22.30 sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, dove il traffico è stato bloccato a causa di un incidente che ha coinvolto un camion autoarticolato. Stando alle prime ricostruzioni sembra che il mezzo si sia ribaltato all'altezza del km 76+500, occupando anche parte della corsia di sorpasso della carreggiata sud. Sul posto si sono recati il personale di Autostrade per l'Italia, gli agenti della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco.Il conducente, rimasto ferito, è stato affidato al personale di Romagna Soccorso.

Poco prima dell'1 di notte, le squadre sono nuovamente intervenute in autostrada sempre al chilometro 76 per un incidente che ha visto coinvolta una spazzatrice che stava operando nel precedente incidente. Anche in questo caso è stato soccorso il conducente per affidarlo al personale di Romagna Soccorso. L'autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso in corsia nord. Sul posto ha operato anche il personale di Autostrade per l'Italia.