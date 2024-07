Tamponamento tra tre auto in A14: sette coinvolti, una bambina in ospedale

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella mattinata di lunedì intorno alle 10.40 sull'autostrada A14. Il sinistro ha visto coinvolte tre auto che si sono tamponate al chilometro 71+700 in direzione Bologna tra i caselli di Forlì e Faenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, tra cui una macchina alimentata a gpl.

Sette le persone coinvolte, tra le quali una bambina che è stata trasportata precauzionalmente in ospedale. Illesi gli altri coinvolti. Importanti le ripercussioni sulla viabilità per la chiusura di una corsia, che ha causato una coda di veicoli di qualche chilometro. Presente sul posto la Polizia stradale per i rilievi del sinistro.