Fiamme e fumo nero in autostrada, grave scontro fra camion: A14 chiusa al traffico

Una densa colonna di fumo nera si alza insieme alle fiamme e una lunga fila di auto si incolonna in autostrada. Si tratta delle conseguenze di un grave incidente stradale verificatosi alle prime luci dell'alba di martedì, poco dopo le 6.30, lungo il tratto tra Faenza e Forlì dell'A14 Bologna-Taranto in direzione nord, tra Malmissole e Roncadello. Si tratta di un tamponamento tra 3 camion di cui uno ha preso fuoco al chilometro 78. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda.

Chi è in viaggio verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Forlì dove si sono formati 2 chilometri di coda, può rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si segnalano 2 chilometri di coda anche in direzione di Ancona tra Faenza e Forlì. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Inevitabili anche gli incolonnamenti sulla via Emilia. Notizia in aggiornamento