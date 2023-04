Incidente all'alba nella nebbia: esce di strada e finisce nel fosso

È di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Bagnacavallo, intorno alle 6.45. Un'auto è finita nel fosso adiacente la carreggiata lungo via Destra Canale Inferiore, per cause ancora in corso d'accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento lughese, che hanno proceduto all'estrazione del ferito dalla lamiere contorte dell'auto per poi affidarlo ai sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lugo con un codice di bassa gravità. Presente sul posto la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per i rilievi di legge i Carabinieri della compagnia di Lugo.