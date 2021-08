Urta il cordolo e si schianta nella rotatoria con la sua moto: ferito un uomo

Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena il motociclista di 57 anni che, nella serata di sabato, è stato suo malgrado il protagonista di un brutto incidente stradale che si è verificato a Bagnara di Romagna, in via Lunga all'altezza di una rotatoria. Per cause ancora in corso di verifica da parte della Municipale della Bassa Romagna il centauro pare, intorno alle ore 20, che stesse percorrendo via Lunga a bordo della propria Harley con direzione di marcia Lugo-Bagnara. Giunto all'altezza di una rotonda, ha urtato un cordolo e un palo della segnaletica stradale, rovinando a terra dopo essere stato sbalzato dalla moto per circa una decina di metri. L'uomo è stato soccorso dal 118 giunto sul posto con un'ambulanza, automedica ed elisoccorso: dopo avergli praticato le prime cure del caso sul posto, è stato trasportato in elimedica in codice rosso presso il Bufalini di Cesena. Nessuna ripercussione al traffico veicolare.