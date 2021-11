Cade dalla bicicletta e rovina sull'asfalto: ciclista grave in ospedale

Rovinoso incidente giovedì mattina, intorno alle 9.30, a Chiesuola di Russi. Un 75enne stava percorrendo via Chiesuola in bicicletta verso San Pancrazio quando, giunto all'intersezione con via Torre, è improvvisamente caduto dalla bici, rovinando a terra e riportando un trauma cranico.

Un automobilista di passaggio ha dato l'allarme chiamando i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Russi.