Si scontra con la moto al "solito" incrocio mentre va a scuola: 14enne in ospedale

Sarebbe stata una mancata precedenza la causa dell’incidente che giovedì mattina, attorno alle 7.30, ha visto coinvolti a Faenza un’auto e un motociclo. Questo secondo le prime ricostruzioni degli agenti del nucleo di infortunistica stradale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, intervenuti all’incrocio tra Corso Mazzini e via Ca Pirota per i rilievi del sinistro.

L’automobile, un’utilitaria Toyota di colore bianco condotta da una signora di 76 anni residente a Faenza, si stava immettendo da via Ca Pirota in Corso Mazzini quando si è scontrata con il motociclo, un motard marca Fantic di cilindrata 50cc, condotto da un ragazzo di 14 anni, che stava percorrendo Corso Mazzini in direzione Bologna-Forlì. Vista l’età e l’orario, presumibilmente il ragazzo si stava recando a scuola.

Nello scontro ad avere la peggio è stato proprio il giovane motociclista, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118. Il ragazzo è stato quindi trasportato all’ospedale di Faenza con codice di media gravità per le cure del caso. L’incrocio non è nuovo a incidenti tra veicoli: diversi infatti sono quelli che negli ultimi anni si sono verificati proprio in quell’intersezione, tra il Palazzo delle Esposizioni e Piazza 2 Giugno.