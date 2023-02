Scontro in centro storico tra bici e moto: due minorenni finiscono in ospedale

Ha coinvolto due minori l'incidente avvenuto mercoledì mattina, attorno alle 13, in pieno centro storico a Bagnacavallo. Un 12enne stava andando in bicicletta lungo via Matteotti quando, nello svoltare a sinistra, si è scontrato con una moto da Trial condotta da un 15enne che arrivava dalla piazza. Nello scontro, il 12enne è caduto malamente a terra incosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito più grave - che nel frattempo aveva ripreso conoscenza - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Ferite meno gravi per il 15enne, trasportato all'ospedale di Lugo per i controlli del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.