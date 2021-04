Va in bici ubriaco in centro e cade col volto sull'asfalto: portato in ospedale

Curioso incidente mercoledì sera in pieno centro a Ravenna, all'intersezione tra largo Firenze e via Guaccimanni. Intorno alle 9.30 un uomo di mezza età, probabilmente in stato di ubriachezza, è caduto in maniera autonoma dalla propria bici, una bicicletta da donna, rovinando sull'asfalto con il volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.