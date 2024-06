Investito da un'ambulanza dopo le Feste medievali: i medici non riescono a salvargli la gamba

Purtroppo, nonostante le diverse operazioni chirurgiche, i medici non sono riusciti a salvargli la gamba, che è stata amputata. E' l'epilogo di un assurdo incidente stradale avvenuto una settimana fa a Brisighella e che ha visto gravemente ferito un forlivese di 34 anni. L'incidente è avvenuto domenica 2 giugno, intorno alle 19, al termine delle Feste Medioevali di Brisighella.

Secondo quanto ricostruito, una ambulanza presente sul posto per il servizio di supporto alla manifestazione, scendendo dalla strada che proveniva dalla Rocca di Brisighella è andata a impattare, per cause ancora da chiarire, contro un pick-up della protezione civile fermo sul ciglio della strada. A farne le spese il 34enne, che è rimasto schiacciato tra i due veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, con il supporto dell'elimedica. Un intervento complicato, con l'elicottero che, vista la zona collinare, non è potuto atterrare: è stato quindi necessario calare una barella dall'alto per caricare il ferito e portarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente per i rilievi di legge, erano presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Brisighella e Faenza.

L'impatto col pickup ha impedito un'uscita di strada rovinosa per l'ambulanza, dato che sarebbe finita nel dirupo sottostante. Purtroppo, però, in quel maledetto momento del passaggio del mezzo di soccorso c'erano a piedi due persone, una coppia entrambi di forlivesi. La giovane ne è uscita praticamente incolume, mentre il 34enne è stato ferito gravemente nell'impatto.