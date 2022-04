Cade dalla bicicletta e perde conoscenza, immediatamente soccorsa: è in gravi condizioni

C'è da registrare purtroppo un incidente grave che ha visto l'intervento sul posto della Polizia locale di Ravenna. Una donna di circa 40 anni è caduta dalla bicicletta per cause ancora da accertare (non si esclude un malore), in via Cassino 85. Si è trattato di un incidente autonomo, non sono coinvolti altri mezzi. La donna ha battuto violentemente la testa a terra, perdendo conoscenza. Immediatamente soccorsa dall'ambulanza, è stata trasportata con la massima urgenza nel vicino ospedale Santa Maria delle Croci. Le sue condizioni sono gravi, i medici stanno cercando in tutti i modi di salvarle la vita proseguendo le manovre rianimatorie già iniziate sul luogo della caduta. Successivamente è stata trasportata in elicolttero al Bufalini di Cesena. (Foto Argnani)