Camionista esce di strada: il mezzo pesante si ribalta su un fianco

Incidente su via Dismano all'altezza della frazione di Casemurate martedì mattina. Il sinistro si è verificato poco prima di mezzogiorno subito dopo il cavalcavia sulla E45, in direzione Cesena. Un camionista, che stava viaggiando da Ravenna verso Cesena, per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo del pesante mezzo, finendo rovesciato su un fianco nel campo di fianco alla carreggiata.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi al camionista, insieme a un'ambulanza del 118. Il conducente, tuttavia, ha rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Cervia.