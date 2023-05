Collisione tra due camion in autostrada: carico di mais invade la carreggiata, traffico in tilt

Traffico in tilt in un orario di punta questa mattina a Ravenna a causa di un incidente stradale verificatosi sull'A14dir, all'altezza del 'quadrifoglio' sul cavalcavia sopra la statale Adriatica. Attorno alle 9 sono venuti a collisione due camion, con uno dei due che nel corso di una manovra ha toccato l'altro rompendo la sponda. Il carico trasportato da questo secondo mezzo pesante, del mais, ha invaso la sede stradale.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale e i mezzi di Autostrade per l'Italia per ripulire la strada. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code anche in conseguenza della chiusura del ponte mobile di Ravenna.