Incidente tra due camion sulla Ravegnana: statale chiusa, traffico in tilt

Ancora un incidente sulla Ravegnana, dopo quello di domenica che ha coinvolto quattro veicoli. Nella tarda mattinata di martedì due camion, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrati a un chilometro di distanza dall'abitato di Coccolia, verso Ravenna.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato uno dei due camionisti in ospedale con codice di bassa gravità, insieme ai Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni e alla Polizia locale di Ravenna, oltre al personale di Anas. La statale attualmente è chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente.

