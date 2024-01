Causa un incidente e scappa lasciando una donna ferita: "pirata" denunciato

Primo dell'anno movimentato a Case Missiroli, nel cesenate, per un incidente stradale che non ha avuto gravi conseguenze dal punto di vista dei feriti, ma che aggiorna i casi di 'pirati della strada' in città.

Lungo la via Emilia Levante, nella rotonda davanti al supermercato 'Famila', poco dopo mezzogiorno di lunedì un uomo ha causato un incidente e poi si è dato alla fuga, non soccorrendo una donna ravennate di 49 anni, rimasta ferita dopo l'impatto. La donna viaggiava a bordo di una Opel Zafira e lo scontro è stato laterale. La ferita ravennate è stata soccorsa dal personale del 118 e portata all'ospedale Bufalini, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.

Subito dopo l'incidente, un uomo si è fermato per sincerarsi delle condizioni della donna. L'automobilista a bordo dell'altro veicolo è invece scappato, omettendo di prestare soccorso.

Sul posto l'intervento immediato della Polizia Locale di Cesena che, grazie ai testimoni presenti al momento del fatto, è già risalita al fuggiasco grazie al numero di targa dell'auto. Inevitabile una denuncia per omissione di soccorso, come avviene in questi casi.