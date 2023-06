Durante la svolta con l'auto colpisce un ciclista: uomo portato in ospedale in elicottero

Paura ieri mattina per un incidente stradale verificatosi intorno alle 10.15 a Forlì, in corrispondenza dell'incrocio tra via Ossi e via Della Macina. Un cicloamatore faentino di 55 anni stava pedalando in sella alla sua bici da corsa in direzione di via Firenze, quando improvvisamente si è scontrato con un'auto, una Opel Meriva condotta da un ultraottantenne, che da via Ossi stava effettuando una manovra di svolta per via Della Macina.

A seguito dell'impatto, il ciclista è rovinato sull'asfalto riportando diverse lesioni, ma rimanendo sempre cosciente. Soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuto il reparto infortunistica della Polizia locale di Forlì.