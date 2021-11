Perde il controllo della bici nella discesa e scivola a terra: portato al Bufalini

Un altro incidente che giovedì ha coinvolto un ciclista ravennate, dopo quello avvenuto a Chiesuola di Russi. Giovedì mattina, poco dopo le 10, un ciclista ravennate di 65 anni stava viaggiando in sella alla sua due ruote in via Colombarone, a Bertinoro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo stava percorrendo il tratto in discesa della provinciale che conduce verso la via Emilia, quando è incappato in una caduta senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per le cure del caso.