Daino si lancia contro un'auto sull'Adriatica: "Oltre 1000 euro di danni, mia figlia si è spaventata tanto"

Si susseguono ormai da anni i casi di incidenti stradali tra automobilisti e daini lungo la statale Adriatica nel tratto ravennate. L'ultimo segnalato si è verificato la sera dell'Epifania all'altezza del lago delle Ghiarine, poco dopo Mirabilandia andando verso Ravenna. "Stavo tornando a casa da Cesenatico - racconta Daniele, che risiede a Ravenna con la sua famiglia - Andavo ai 60 chilometri orari circa, poco dopo c'è il velox con il limite ai 70. All'improvviso, poco dopo la rotonda di Mirabilandia, abbiamo sentito una botta fortissima sulla fiancata del passeggero. Mi sono voltato e ho visto un daino che si era schiantato contro la mia macchina".

Per fortuna Daniele è riuscito a mantenere il controllo dell'auto senza sbandare: "Ero con mia moglie e mia figlia, che si è spaventata molto. Per la paura sul momento ho tirato dritto e non mi sono neanche fermato. Una volta a casa ho visto il danno alla fiancata e allo specchietto del passeggero che è da sostituire. Purtroppo la mia assicurazione non copre questo tipo di danni, ho fatto un po' di preventivi e si parla di un danno da almeno 1000-1200 euro. Caso curioso, poi: proprio un anno fa un altro daino mi si lanciò davanti alla macchina nello stesso tratto di strada, quella volta però mi passò davanti senza causare danni. Non ho nulla contro gli animali, ma credo che il Comune dovrebbe fare qualcosa, servirebbe almeno una recinzione".