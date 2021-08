Weekend terribile sulle strade, ancora un incidente: ciclista tamponato sulla Dismano, è grave

Weekend terribile sulle strade della provincia di Ravenna. Dopo l'incidente che ha visto coinvolto un motociclista a Bagnara sabato sera e dopo lo schianto di domenica mattina all'incrocio tra Adriatica e Dismano, un altro sinistro si è verificato sulle arterie del nostro territorio. L'ultimo in ordine cronologico è avvenuto intorno alle 8.45 su via Dismano, in zona Borgo Faina, dove è rimasto ferito un cicloturista. A quanto si apprende dalle prime informazioni, ma sul sinistro faranno luce i rilievi della Polizia Municipale di Ravenna giunta sul posto, un giovane cicloturista del quale al momento non sono note le generalità, stava percorrendo via Dismano con direzione Cesena Ravenna quando, poco dopo l'ingresso dell'aeroporto Spreta, è stato tamponato da una Fiat Panda condotta da un 61enne (residente in zona) in maniera particolarmente violenta: i due mezzi procedevano quindi nella stessa direzione di marcia.

L'impatto ha fatto letteralmente 'volare' il cicloturista in avanti di diverse decine di metri rispetto alla Panda, mentre i resti della bicicletta sono finiti nella scarpata adiacente la sede stradale. L'uomo è rimasto inizialmente privo di sensi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero decollato da Ravenna. Il ciclista è stato intubato e fortunatamente ha ripreso conoscenza grazie alle operazioni dei sanitari, che hanno poi deciso di trasportarlo con un'ambulanza in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena.