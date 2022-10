Spaventoso incidente al solito incrocio: auto distrutte, ci sono sette persone ferite

Ennesimo incidente stradale nel famigerato incrocio a Osteria tra via Dismano e via Lunga. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente ma quel che è certo è che sono venute a collisione, forse per una mancata precedenza, due vetture: una Fiat 500L con a bordo una famiglia forlivese, tra cui due minorenni, e un Nissan Qashqai con a bordo tre persone. Quest'ultima vettura stava procedendo lungo via Dismano. Nell'impatto è stato coinvolto anche uno scooter parcheggiato, fortunatamente senza nessuno nelle vicinanze. Entrambe le macchine, dopo lo scontro, sono finite ruote all'aria a fianco del bar.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diversi mezzi e i Vigili del Fuoco di Ravenna. Nessuna delle sette persone coinvolte è rimasta gravemente ferita: quattro sono state trasportate al Bufalini di Cesena mentre le altre tre al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna, i cui rilievi cercheranno di fare luce su quanto accaduto. E' l'ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada: anche questa volta poteva essere una tragedia, per fortuna tutti i coinvolti se la caveranno. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi.