Violento schianto in curva sulla Ravegnana: due feriti in ospedale

Brutto incidente stradale sulla Ravegnana, tra Ravenna e Forlì, lunedì mattina. Intorno alle 8.50, in corrispondenza della curva della 'Monaldina', due auto - un'Audi e una Volkswagen - sono venute a collisione per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con anche l'elicottero. Ad avere la peggio è stato un 34enne rumeno, residente a Ravenna, che è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L'altra ferita, una donna di 58 anni residente a San Pietro in Trento, è stata portata anche lei in ospedale in condizioni meno gravi. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni dall'incrocio con via Budria fino all'incrocio con via Gambellara fino alle 11:00.