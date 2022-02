Schianto all'incrocio, una delle due auto vola nel fosso: ferito un 53enne - FOTO

Pauroso schianto, fortunatamente senza grosse conseguenze, nel primo pomeriggio di mercoledì a Masiera di Bagnacavallo. Intorno alle 13.30 due auto, una Dacia Duster condotta da un uomo di 53 anni e una Mazda Cx3 con a bordo due ragazze di 20 e 25 anni ed un bimbo piccolo, sono venute a collisione per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Municipale della Bassa Romagna, giunti sul posto poco dopo il sinistro che è avvenuto all'incrocio tra via Crocetta e via Casalino

Nell'urto la Dacia ha finito la sua corsa nel fosso che costeggia la sede stradale mentre la Mazda è rimasta sull'asfalto. Nell'impatto a riportare la peggio è stato il 53enne, che è stato estratto dalle lamiere contorte dell'auto dai Vigili del Fuoco di Lugo ed affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è rimasto sempre cosciente e non ha riportato gravi traumi, ma per ulteriori accertamenti si è deciso per il ricovero al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Illese, invece, le due ragazze ed il bimbo.