Investito da un'auto mentre attraversa la strada in monopattino: ferito in ospedale

Ha coinvolto un monopattino l'incidente avvenuto questa mattina a Ravenna tra viale Randi e via Missiroli, nei pressi dell'ospedale, attorno alle 9.30. Un 40enne stava percorrendo la pista ciclabile di viale Randi in sella a un monopattino. Attraversando le strisce pedonali, l'uomo è stato colpito da un'auto, una Mercedes Classe B condotta da un 60enne. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento, sta di fatto che il 40enne è stato sbalzato a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, partiti dal vicino nosocomio, e il ferito - rimasto sempre cosciente - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.