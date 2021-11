Tragico incidente ad Argenta: morte due ventenni, una era di Alfonsine

E' una 20enne di Alfonsine, Marialuisa Sibilio, una delle due vittime del tragico incidente stradale che si è verificato martedì sera ad Argenta, nel ferrarese. Nel violento scontro tra due auto ha perso la vita anche l'amica 21enne Paola Carrozza, mentre è rimasta ferita gravemente una terza giovane che guidava e, in modo non grave, anche un uomo a bordo dell'altra auto.

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Matteotti. Le due ragazze decedute stavano procedendo in direzione del Santuario della Celletta su una Mitsubishi Colt bianca condotta da un’amica 20enne, unica sopravvissuta, quando in uscita da una curva l'auto si è schiantata contro una Hyundai Kona guidata da un ragazzo, che non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati a estrarre le vittime dalle lamiere, tre pattuglie dei Carabinieri, gli agenti della Polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso e quattro ambulanze con i sanitari del 118. I corpi delle due ragazze sono stati portati alla medicina legale di Ferrara dove verranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà se effettuare o meno l’autopsia. Gli inquirenti indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.