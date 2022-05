Scontro fatale tra auto e moto: centauro ravennate si schianta contro il muro e muore

Un'altra tragedia sulle strade. Martedì pomeriggio si è verificato un drammatico incidente a San Cassiano di Brisighella, al km 72 della strada provinciale 302, dove un uomo di 71 anni, in sella al suo scooter Piaggio 250 si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Ford Fiesta guidata da un 58enne, che marciava in direzione opposta. In seguito alla collisione il motociclista sarebbe poi finito contro un muretto di contenimento sul lato della strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118, con il supporto dell’eliambulanza che ha trasportato il centauro in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Putroppo però non si è potuto fare nulla per salvare la vita del 71enne, il ravennate Remo Matassoni. Sul luogo del fatale incidente è intervenuta anche la Polizia Locale della Romagna Faentina per i rilievi del caso. La notizia è riportata dall'edizione locale del Corriere di Romagna in edicola mercoledì.