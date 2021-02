Si schianta contro un camion mentre va in bici: ciclista muore sul colpo

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina

Un altro drammatico incidente mortale sulle strade del ravennate, dopo quello avvenuto sulla E45. Giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30, un ciclista di 73 anni stava viaggiando in sella alla sua bici su via Reda quando, all'altezza del civico 89, si è scontrato con un camion che andava dalla via Emilia verso Russi. L'impatto è stato violento e l'anziano è stato sbalzato a terra incosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il ciclista, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.

Foto Massimo Argnani