Violento schianto contro il furgone: automobilista perde la vita nel tragico incidente

Ha avuto un esito mortale l'incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 11.30, su via Dismano a Casemurate. L'episodio si è verificato all'altezza del civico 662, a una cinquantina di metri dal ponte sulla Cervese, e nel sinistro purtroppo è morta una donna.

A venire a collisione è stata un'auto, una Volkswagen Up condotta da una donna di 76 anni originaria di Firenze ma residente nella zona dell'incidente, che viaggiava da Cesena verso Ravenna e che si è scontrata con un furgone Ducato proveniente dalla direzione opposta, guidato da un 47enne di nazionalità cinese. Dietro al furgone viaggiava un motociclista, un turista 55enne, che per evitare di tamponare il furgone è finito contro la Volkswagen, fortunatamente a velocità ridotta e senza riportare traumi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Ad avere la peggio è stata la 76enne, che purtroppo ha perso la vita nel violento scontro. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso e la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge, che ha chiuso la via Dismano nel tratto interessato dal sinistro.